PM Türgis. Ogier kutsus pärast Saksamaa rallit kokku erakorralise koosoleku

«Pärast Saksmaa rallit kutsusin meeskonna kokku. Ütlesin neile, et nüüd on see aeg, kui peame olema ühtsemad kui kunagi varem. On aeg pingutama hakata. Sellest oli kahtlemata kasu, Türgi ralli kaksikvõit andis kogu tiimile lisamotivatsiooni,» rääkis Türgi ralli võitja Ogier.

Citroëni pealiku Pierre Budari sõnul pingutab meeskond praegu tõesti kõvasti. Ent tööd tehti ka enne Saksamaa rallit ning Türgi ralli võit on ka selle pingutuse vili. «See on aasta raskeim ralli, seetõttu on kaksikvõit suurepärane tulemus. Oleme suutnud autod kruusal kiiremaks saada, nüüd on vaja seda teha ka asfaldil. Võitlus kestab lõpuni. Et MM-tiitel võita, tuleb kõvasti tööd veel teha. Eelkõige silmas pidades Hispaania rallit ja asfalti,» sõnas ta.