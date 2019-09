PM Türgis. Adamo: mul on pealtvaatajatest kahju

Itaallane tõstis esile sel hooajal mitmelgi korral nähtu – ralli viimaseks võistluspäevaks on suures plaanis kõik otsustatud ning sõitjad kontrollivad olukorda. Võidusõitu kui sellist näeme alles viimasel katsel, kus jagatakse lisapunkte. Eelnevalt proovivad sõitjad rehve säästa, et olla siis punktikatsel löögihoos.

Fännidele selline olukord ei meeldi, sest nemad tahaksid kogu aeg võidusõitu näha. Lõpuks on ju fännid need, kelle jaoks see karussell tiirleb. Kui puuduks publikuhuvi, puuduks omakorda autotootjatel huvi sarjas võistelda.

Variante viimase rallipäeva põnevamaks muutmiseks iseenesest on. Üks võimalus oleks sarnaselt JWRC sarjaga motiveerida sõitjaid katsevõidu eest antava lisapunktiga. See muidugi eeldaks, et praegune punktisüsteem tuleks ümber teha, sest rallivõidu eest antavad 25 silma jääksid igal juhul väheks. Samuti oleks võimalik muuta rehvireegleid selliselt, et kõik sõitjad saaksid enne punktikatset autole alla uued rehvid.