PM Hollandis. Vollekoondise kapten: see kõik teeb roppu moodi haiget

«Palju on olnud just neid kahepunktiseid geimi kaotuseid. Need söövad meeskonna enesekindlust,» ütles 40-aastane meeskonna kapten.

«Kui midagi head asjas näha, siis seda, et me võitleme lõpuni. Iga mees eraldi peab peeglisse vaatama. Palju on pisiasjades kinni, meil on olnud ju palju geimpalle, võimalusi hea serviga asi ära otsustada...aga jah, eks see turniir on alates eilsest olnud suur pettumus.»