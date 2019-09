PM Hollandis. Cretu: võitlesime täna ja võitleme edasi. Oleme head võitlejad

«Ma ei ole meeskonnas pettunud. Teadsin, et EMil ei tule midagi kerget, eriti pärast kõiki neid vigastusi, mis meie mängijaid kimbutanud. Aga neid ei saa süüdistada, kui ka vastased esinevad hästi. Tšehhidel oli meist selgelt rohkem servijõudu. Aga täna me vähemalt püüdsime ja võitlesime. Eile ma seda ei näinud,» kõlas Gheorghe Cretu kokkuvõte.

«Meil jäid üks ühe vastu olukorrad realiseerimata. Kolmas geim oli meie käes, kuid me ei suutnud seda lõpetada,» tõi rumeenlane välja suurimad valukohad.

Küsimusele, mida pidanuks Eesti teisiti tegema, et mäng enda kasuks kalluta, vastas Cretu: «Pallid maha lööma. See on võrkpall. Alati ei saa ainult kaitse pealt mängida. Tšehhid lõid täna pallid julgelt maha, meie mitte.»

Enne teisipäevast ja kolmapäevast heitlust Hollandi ja Ukrainaga ei kavatse peatreener valget rätikut veel ringi visata. «Kuni meil on väikegi võimalus, me võitleme. Me oleme head võitlejad. Püüan meeskonda elavdada ja uut kindlust süstida. Peame uskuma,» vaatas Cretu homsele puhke- ja reisipäevale (meeskond kolib Rotterdamist Amsterdami) järgnevale.