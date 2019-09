PM Hollandis. Mirko Fasini – mees, kes eelistas Saaremaad kodusele Itaaliale

Lõpuks sai naljast tõsi. «Rääkisin klubi mänedžeri Hannes Sepaga. Kuulasin tema mõtteid, tutvustasin enda soove ja nägemust. Ka reegleid. Leidsime alates esimesest vestlusest suurepärase mõistmise. Kõigest on tunda, et klubi tahab areneda ja on valmis sellesse panustama. Mul oli ka võimalusi jääda kodule lähemale – sain kutse Veronast ning üks korvpalliakadeemia pakkus koguni kolmeaastast lepingut –, aga tundsin, et Saaremaa projekt köidab mind kõige rohkem. Ootan seda koostööd suure põnevusega.»