Eesti-Läti segapaar tuli MMil karjääri kõrgeimale kohale

Laupäeval toimunud kvalifikatsioonisõidus olid Kert Varik ja Lauris Daiders B grupis neljandad ja see andis neile pühapäevasteks põhisõitudeks kaheksanda stardikoha. Avasõidus tegid mehed enda kohta korraliku stardi ning esimeste ringide järel oldi üheksandal kohal. Meeste koostöö oli vaatamata ühele arusaamatusele väga hea ning sõidu lõpuks suudeti viiendale kohale tõusta. Viimasel etapil olid rajal ka Markus Normak ja Karl-Robert Kasesalu, kes esimeses sõidus 18. koha said. Sõidu võitsid Stuart Brown ja Josh Chamberlain (Suurbritannia), teise koha said Marvin Vanluchene ja Ben Van Den Bogaart (Belgia/Holland) ja kolmanda koha Etienne Bax ja Kaspars Stupelis (Holland/Läti).