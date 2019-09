7 põnevat jalgpallurit, kellel Meistrite liigas silm peal hoida

Möödunud suvel ei toimunud suuri jalgpallipidusid nagu näiteks EM või MM, mis tavaliselt toovad inimesed televiisorite ette. Aafrika ja Ameerika meistrivõistlused küll toimusid, aga üldjuhul ei pälvi need samasugust tähelepanu. Tiitlivõistlustel esile kerkinud mängijad on alati sellele järgneval hooajal luubi all, kuid seekord on olukord erinev.

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Kylian Mbappe, Eden Hazard, Harry Kane, Mohamed Salah, Raheem Sterling, Kevin De Bruyne, Toni Kroos, Sergio Ramos, Virgil van Dijk, Raphael Varane, Alisson Becker, Thibaut Courtois ja paljud teised on mängijad, keda ei pea laiemale üldsusele tutvustama. Kuid tegelikult on Meistrite liigas hulganisti jalgpallureid, kes pole sedavõrd tuntud, aga kellel tasuks silm peal hoida.

HOUSSEM AOUAR (21), LYONI OLYMPIQUE 11-aastasena Lyoni Olympique’i noorteakadeemiaga liitunud Houssem Aouar on Alžeeria juurtega, aga Prantsusmaa kodakondne. Tema eeskujud on Juninho ja Zinedine Zidane, kes on samuti Alžeeria päritolu. Aouar sõlmis esimese profilepingu Lyoniga kolme aasta eest ja nüüdseks on ta esindusmeeskonna tuum – mitmekülgne ründav poolkaitsja, kes mängib vastavalt vajadusele ükskõik millisel positsioonil keskväljal. Tal on suurepärane tehniline pagas ja oskus hoida keerulistes olukordades pea külm – iga treeneri unistus. Aouari talendile on silma peale pannud ka Manchester City peatreener Pep Guardiola: «Ta on väga hea mängija. Ta on alati palliga rahulik ja suurepärase tehnikaga. Uskumatu mängija!» Houssem Aouar. FOTO: EMMANUEL FOUDROT / REUTERS

NICOLO BARELLA (22), MILANO INTER

Cagliaris sündinud keskpoolkaitsja Nicolo Barella teeb esimese sammu suure jalgpalli poole, asudes Milano Interi ridades karikaid jahtima. Eelmisel hooajal Cagliaris Ragnar Klavani meeskonnakaaslane olnud Barella on jalgpallikeeles ehtne kastist kasti mängija, suurepärane vasturünnakute alustaja ja söödumeister. Kaks korda Itaalia parimaks noormängijaks nimetatud Barellat on teiste seas ülistanud ka kohalikud legendid Andrea Pirlo ja Alessandro Del Piero. Itaalia ajaleht La Gazzetta dello Sport on Barellat võrrelnud Steven Gerrardiga, kirjeldades teda mängijana, kes on hea tehnika, platsinägemise ja vastupidavusega ning hoolimata lühikesest kasvust ka tugeva kehaehitusega.

Nicolo Barella. FOTO: Claudio Grassi/Lapresse / ZUMAPRESS.com

JOAO FELIX (19), MADRIDI ATLETICO Portugali jalgpalli tulevikulootus Joao Felix sõlmis läinud suvel Madridi Atleticoga seitsme aasta pikkuse lepingu, hispaanlased maksid Lissaboni Benficale umbkaudu 125 miljonit eurot. Pöörane summa – nüüd oodatakse ründajalt tegusid. Hooajaeelsetes kontrollmängudes kolm väravat ja neli resultatiivset söötu kirja saanud Felix peab võimalikult ruttu astuma saabastesse, mida kandis kisa-käraga Barcelonasse liikunud Antoine Griezmann. Annet ja töötahet on Felixil tohutult, aga kas ta tuleb õlgadele langenud koorma kandmisega toime, on omaette küsimus. Kylian Mbappe on lühikese ajaga Pariisi Saint-Germainis ulmelise hinnasedeli välja mänginud, Felixi ülesanne on nüüd sama teha Hispaanias. Joao Felix. FOTO: BENJAMIN CREMEL / AFP

KAI HAVERTZ (20), LEVERKUSENI BAYER