Patraili koduklubi tõusis Saksamaa meistriliiga ainuliidriks

Tšehhimaa kõrgliiga teises voorus kohtusid mullu veerandfinaalis vastamisi olnud Praha HC Dukla ja Nove Veseli TJ Sokol. Nagu kevadel, väljus nüüdki võitjana Dukla 30:28 (15:15). Pealinlaste kaitsesüsteemi muutus teisel poolajal viis Sokoli rütmist välja ning parimal juhul oli Dukla edu juba seitse väravat. Martin Grištšuk viskas võitjate kasuks neli väravat, Kristo Voika tabas kaotajate poolel korra.

Nii Voikal kui ka Grištšukil on klubis suur roll

«Esimene veerandtund tuli meil väga raskelt ja Sokolil jälle hästi välja, aga teisel poolajal saime vahe sisse. Enda mänguga väga rahule ei jäänud, tegin palju viskeid, ent vastaste väravavaht sai neist mitmele käed ette. Avamäng läks mul paremini, aga kõige tähtsam on, et alustasime kahe võiduga,» kirjeldas 22aastane Grištšuk hooaja algust Tšehhimaal.

«Kahe mängu põhjal on kohalikku taset veel raske hinnata, kuid erinevalt Eestist lihtsaid mänge siin pole. Ütleks, et enamik tiime tundub olevat samal tasemel, mis Põlva Serviti, ja osad paremad. Ise saan maksimaalselt mänguaega, sest teine paremsisemine käis operatsioonil ja on pooleks aastaks väljas,» sõnas suvel Servitist Duklasse siirdunud Grištšuk.