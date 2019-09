UEFA edetabeli süsteem karistab nõrgemate liigade tugevaid klubisid?

Teisalt nautis Šveitsi klubi Young Boys tänavu Baseli kuue hooaja tagust edu Euroopa liigas, kui klubi jõudis veerandfinaali. Tänavu sai Young Boys Meistrite liigat alustada play-off-ringist, kuid järgmisel hooajal Baseli teenitud punktid enam ei loe ning Šveits kukub UEFA rankingus viis kohta, mis tähendab, et Šveitsi meister peab Meistrite liigat alustama kaks ringi varem ehk teisest eelringist.

On selge, et praegune süsteem diskrimineerib nõrgemate liigade tugevaid klubisid. Kas on õiglane, et Ajax maksab praegu lõivu Utrechti kahe aasta tagusest Euroopa liiga kaotusest Petetburi Zeniidile? Samal ajal, kui UEFA edetabeli neli tugevaimat riiki – Hispaania, Inglismaa, Itaalia, Saksamaa – saavad Meistrite liigas neli kohta ning teenivad automaatselt boonuspunkte juba otse alagrupiturniirile kvalifitseerumisega. Seetõttu on raske väiksematel liigade klubidel nende positsiooni kõigutada.