Eesti jalgpallurid välismaal: Cagliarile ja AIK-le võidud, väravad Sappinenilt ja Purjelt

Klavan sekkus eilses kohtumises võõrsil Parma vastu mängu vahetusest, kui ta tuli platsile 69. minutil. Tolleks hetkeks 2:1 eduseisus olnud eestlase meeskond võitis kohtumise lõpuks 3:1. See oli Cagliari jaoks kahe kaotuse kõrvale esimene võit tänavuses Serie A-s. Tabelis on kolm punkti kogunud 12.-17. kohal asuvad meeskonnad. Täisedu ehk üheksa punktiga on tabeli tipus Milano Inter, seitse punkti on kogunud nii Bologna kui ka Torino Juventus ning kuue punktiga on hetkel neljas FC Torino, kes võõrustab vooru viimases mängus täna õhtul seni punktita Leccet.