Hispaania koondise esiväravavaht sõlmis Unitediga uue pika lepingu

28-aastane De Gea on meeskonna eest pidanud tänaseks päevaks juba 387 kohtumist. Kuigi vahepeal soovis hispaanlane klubist lahkuda, siis nüüdseks on ta klubi praeguse peatreeneri Ole Gunnar Solskjaeriga ühise keele leidnud ning nii sõlmiti leping kuni 2023. aastani.

«Minu tuleviku osas on nüüd kõik selgeks saanud. Soovin meeskonda väga aidata ja usun, et suudame üheskoos taas tiitleid võitma hakata. On olnud privileeg veeta kaheksa aastat sellises klubis,» rääkis de Gea BBC-le.