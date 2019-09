Eesti jalgpalliametnikud suurel areenil

Esmalt delegaatidest. Tegu on vastaval mängul UEFA kõrgeima esindajaga, kelle ülesanne on tagada matši sujuv läbiviimine vastavalt reeglitele ja koostada ülevaade kõigist korralduslikest asjadest.

Mängupäeval teeb ta koosoleku, mille käigus vaadatakse üle väljak ja korratakse turvaprotseduure, räägitakse, kui palju fänne on oodata, kui suur on korrarikkumiste oht ning mida teha, kui asi käest läheb. Mängule, kus on suur korrarikkumiste oht, määratakse eraldi turvaametnik, kes turvab mängu koos politseiga süvitsi.

Teiste ülesannete kõrval on oluline delegaadi kirjutatud raport. Kui raportis on välja toodud suured puudujäägid, võib UEFA selle põhjal algatada distsiplinaarmenetluse. Otsustusvõim on delegaadil suur, sest teatud tingimustel on tal võimalik mäng ka ära jätta.