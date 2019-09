Korvpallurile öeldi MMil, et ta kuulub sümboolsesse viisikusse, kuid nime välja ei hõigatud

Mills teatas oma Twitteri kontol, et keegi Austraalia alaliidu esindajatest öelnud, et ta on valitud MMi sümboolsesse viisikusse. Kui aga auhinnatseremoonia kätte jõudis, anti väärtuslikema mängija auhind Ricky Rubiole ning tema kõrval pääsesid sümboolsesse viisikusse Bogdan Bogdanovic, Evan Fournier, Marc Gasol, ja Luis Scola.