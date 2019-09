Võrkpalliekspert Rando Soome: Hollandi vastu on oivaline võimalus turniiril tagasitulek teha

Eesti on alustanud Euroopa meistrivõistlusi kolme kaotusega ning nüüd peale üht puhkepäeva ollakse taas võistlustules. «Mängurõõm tuleks üles leida, mis on vahepeal kadunud olnud. Meeskond oskab fantastiliselt mängida ja ma usun, et sellest olukorrast tullakse välja ja me täidame oma eesmärgid,» rääkis Soome.

Esimestes mängudes on Eesti koosseis enamasti püsinud muutumatu ning aeg oleks teha kerged vangerdused. Oma võimalusi ootavad mitmed mängumehed. «Vahetusena tooksin sisse täna kindlasti Maari. Vahetaksin ka diagonaalründajat, et sealt võiks tulla Hinderk Pulk, sest mees oskab ja on võib-olla nagu ratsu, kes kaabib, et tallist välja tulla. Muus osas muudatusi ei teeks,» arutles Soome.

«Hollandi vastu mäng pakub oivalise võimaluse tagasitulek teha. Meeskond peab psühholoogilisest blokist vabanema. Väga loodan, et meeskond istus ilma treenerita kokku, pidanud aru ja seljad pannud kokku,»

Taktikaliselt tuleb vabamalt mängida ning mehed peavad väljakul ennast hästi tundma saada. «Sabad on sõlme läinud, ka mõttemaailmaga. Näiteks esimese mängu taktikalised lahendused, kus Crețu läks otsima suurt strateegilist Ameerikat, mõte hea, aga see oli ikkagi sõrmelõikamine.»

Viimases kaotuses Tšehhile tunnistas Robert Täht, et meeskond vajab üht geimi võitu, et enesekindlus taastada. Kes tõuseb täna liidriks? «Loodan, et Robert Täht tõuseb liidriks. Ta on südamega asja juures ja küll Kollo tuleb ka lisaks. Saame ehk ka selle diagonaali, mis meil on natukene kadunud olnud,» lõpetas Soome.