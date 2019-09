Soomest sai 2021. aasta võrkpalli EMi korraldajamaa

Soomes on võrkpalli populaarsus viimastel aastatel tohutult kasvanud, seda kinnitas ka üleeile Ljubljanas peetud Soome – Venemaa võrgulahing, mida väisasid kaks ja pooltuhat sinivalget Soome vollefänni. Viimati korraldas Soome võrkapalli meeste EMi 1993. aastal.

CEVi president Aleksandar Boričić ütles, et EuroVolley formaat on muutunud. «Teeme kõik selleks, et erinevad riigid saaksid osa võrkpalli suursündmusest. Meil on heameel tervitada Soomet nende riikide hulgas, kes võõrustavad EMi 2021. aastal,» sõnas Boričić.

Soome Võrkpalliliidu president Pasi Sydänlammi oli CEVi otusega äärmiselt rahul.« Pole kahtlust, et need on soome võrkaplli jaoks väga head uudised. Usun, et 2021. aAastal suudame kodupublikule pakkuda unustamtuid momente,» ütles ta.

Soomes on võrkpalli populaarsus kasvanud eriei pärast 2007. aastat, mil tuhande järve maa rahvusmeeskond võitis Moskva EMil 4. koha, 2014. aastal Poolas toimunud maailmameistrivõistlustel saavutas Soome koondis 9. koha.