Galerii: Vassiljevi hiline värav tõi meistritiitli Flora ukse taha

Seda muidugi siis, kui Flora suudab varus oleva mängu tabeli seitsmenda meeskonna Viljandi Tuleviku vastu võita. Isegi kui ei suuda, on praegu tabelist vastu vaatav viiepunktiline edu piisavalt soliidne ning annab eksimisruumi.

Võitluslik kohtumine A. Le Coq Arenal sai tormilise alguse, kui juba seitsmendal minutil asus Levadia mängu juhtima. Suurte mängude mees Jevgeni Osipov tõusis nurgalöögi olukorras teisele korrusele ja lõi palli püüdmatult Matvei Igoneni selja taha.

Järgmist väravat nägi publik poolaja lõpus. Suurepärane karistuslöökide lööja Gert Kams saatis teele kauni vintpalli, mis põrkas latti ning sealt edasi juba väravajoonele. Võib-olla isegi ületas selle, kuid põrkas sealt väljakule. Flora õnneks oli esimesena jaol Henrik Pürg, kes palli kindlalt peaga võrku saatis ja Levadiale riietusruumi «kingituse» tegi.

Teisel poolajal käis mäng lainetena – kord oli Floral parem periood, siis jälle Levadial. Mängu 50. minuti paiku oli mõlemil suurepärane võimalus kohtumist juhtima asuda, kuid kummagi meeskonna väravavavahid näitasid eeskuju.

Kahte meeskonda eraldas lõpuks ei keegi muu kui Konstantin Vassiljev, kes 87. minutil Levadia trahvikastis lahti olnud palli väravasse saatis. A. Le Coq Arenal algas suur rõõmupidu. Oleks paras ime, kui Flora sellisest seisust meistriks ei tuleks.

«Mängisime nii olulise mängu korralikult, aga tiitlit me tähistama veel ei hakka,» tõmbas Flora peatreener Jürgen Henn ETV2 otse-eetris hoogu maha. «Mõtlen ise juba järgmisele mängule, sest kõik järgnevad mängud on sama tähtsad. Meie seis on väga hea, aga praktiliselt terve ring on veel minna. Peame keskenduma oma ülesannetele ja näis, kuhu see meid viib.»

Floral jääb koos varus oleva mänguga hooaja lõpuni veel kaheksa mängu. Levadia värske peatreener Vladimir Vassiljev teab, et seis on rohkem kui hapu. Ent imesid võib juhtuda, ütles ta. «Isegi, kui oleksime viiki mänginud, oleks seis raske olnud. Panime seekord kõik mängu, aga läks nagu läks. Päris läbi tiitlivõitlus veel pole. Floral on raskeid mänge ees, samamoodi meil. Kõike võib juhtuda.»

Enne mängu:

Tänane Tallinna derbi on meistrivõistluste seisukohast olulise tähtsusega. Kahte meeskonda lahutab tabelis vaid kaks punkti, kuid liider Floral on mäng (Viljandiga) varuks. Kui Flora peaks Levadia alistama, astutakse suur samm tiitli suunas. Kui aga peaks võitma Levadia, jääb kõik lahtiseks. Pärast tänast mängu jääb Floral pidada veel kaheksa, Levadial seitse mängu.

Sel hooajal on Tallinna derbidest kahel korral võitjana väljunud Flora ning korra Levadia. Esimeses ringis teenis Flora 2:1 võidu, teises Levadia 3:1 võidu ning kolmandas taas Flora 2:1 võidu.

Levadia valmistus tänaseks mänguks abitreeneri Vladimir Vassiljevi juhiste järgi, sest klubi otsustas pärast 1:1 viiki Viljandiga peatreener Aleksandar Rogici vallandada.

«Mäng Floraga kujuneb meie jaoks ülioluliseks - meil on palju võita ja palju kaotada. Peame mängima väga kindlalt ja distsiplineeritult. Tahame näidata, et meis on võitjate verd ning meie armastus jalgpalli vastu ei ole kuhugi kadunud!» rääkis Vassiljev enne kohtumist.