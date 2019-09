Postimehe aruanne Hollandist: ja olemegi punased laternad…

Teine koosseis jäi trammi alla. Arvatult andis Gheorghe Cretu võimaluse teisele ešelonile. Suuremat koormust – kui nii lühikese mängu kohta üldse nii saab öelda – kandsid Markkus Keel, Martti Juhkami, Andrus Raadik, Timo Tammemaa, Andri Aganits ja Hindrek Pulk, samuti Rauno Tamme ja teise geimi alguses Rait Rikbergi asemel sekkunud Silver Maar. Tavapärastest põhitegijatest said naha märjaks Kert Toobal ja Renee Teppan, seevastu Robert Täht, Ardo Kreek ja Kristo Kollo jäid mängu lõpuni pingile.

Nullipoisid – uskumatu, aga tõsi… Ehkki edasipääsulootus kadus sisuliselt kolme vooru järel ja teoreetiliseltki eile, ei saa kuidagi öelda, et viimane kohtumine täiesti tähtsusetu oli. Ühelt poolt olid mängus au ja väärikus, teisalt finaalturniiri koht, sellest tulenevad punktid CEVi reitingus ja edasised asetused.

«Jah, tänavune aasta läks tervikuna võssa, aga vähemalt minu jaoks on vahe, kas meeskond läheb siit minema ja järgmisele hooajale vastu positiivses võtmes või ainsagi punktita,» lausus võrkpalliliidu president Hanno Pevkur enne viimast heitlust.

Nüüd teame, et mindi ühegi punktita. Ainsana 24 meeskonnani laienenud EMil. Kui kasutada Amsterdamis tuntud piirkonna nimetust, siis võttis Eesti sisse punase laterna positsiooni. Sääraseks kurbmänguks polnud ilmselt valmis ükski koondise mängija, abipersonali liige ega fänn.

Miks see kõik juhtus, kas ja mis sellele järgneb, kas ja kes lahkub – neil teemadel on kõneldud juba sedavõrd palju, et säästaks end ja lugejaid viimases EM-aruandes neist küsimusist.