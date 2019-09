Ligi kuus aastat ja kolm finaalturniiri. Peatreener Gheorghe Cretu lahkub ametist

Eesti koondis pidas täna viimase kohtumise EM-finaalturniiril, kus tuli tunnistada Ukraina 3:0 paremust. Mängu järel kallistas Cretu pikalt kõiki meeskonna liikmeid, ent ajakirjanike ette saabudes vastas tulevikku puudutavatele küsimustele: «Lähipäevadel kuulete.»

Veidi hiljem avaldas aga meeskonna kapten Kert Toobal, et kaotatud mäng Ukrainaga jäi Cretule viimaseks Eesti koondise peatreenerina.

«Eks see oli ennegi teada. Kes teda vähegi tunnevad, teadsid, et see on tema viimane mäng. Kõik märgid näitavad seda. Ta pole meeskonna ees seda veel selgelt väljendanud, aga julgen väita, et see oli tema viimane mäng,» ütles Toobal.

Kapteni sõnul Cretu otsus üllatus pole. «Ta on siia koondisesse pannud kõik, mis tal on. Aeg-ajalt on ta rääkinud pikemast perspektiivist, siis jälle lühemast. Olen veendunud, et see oli tema viimane mäng. Ma ei tea, kas ta mõtleb veel ümber või ei. Aga on selge, et muudatused peavad toimuma. Treeneri vahetumine on antud hetkel kõige loogilisem.»

Kellest võiks saada uus peatreener, Toobal öelda ei osanud. «Oleneb, mis nägemus võrkpalliliidu juhatusel saab olema. Kas see on projekt EMile Tallinnas või pikem? Selle järgi peaks tegema otsuse.»

Kreek: ajastus lõppes. Eks näis, mis uus toob

Teine Eesti koondise viie EM-finaalturniiri kogemusega mees Ardo Kreek kinnitas Toobali lausutut. «Oleme temaga koos teinud suuremaid ja väiksemaid tegusid. Ligi kuus aastat on pikk aeg. Muidugi oli see kallistus ja hüvastijätt emotsionaalselt raske. Ikkagi ajastu lõpp ju.»

Enda koondises jätkamise või mittejätkamise ning kahe aasta pärast toimuva koduse finaalturniiri kohta lausus 33-aastane temporündaja: «Sellise turniiri ja emotsioonide ajel on vale teha kaugeid järeldusi ja plaane. Vaatame, kes on uus treener, mida ta mõtleb ja nii edasi. Sääraste otsustega pole kuhugi kiiret. Täna ei ütle ma sellele «ei­» ega «jah.»»