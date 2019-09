HC Tallinn alistas Põlva Serviti, liidriks tõusis täiseduga Viljandi HC

Kahe vooru järel on käsipalli meeste meistriliigas vaid üks täiseduga võistkond ja see on mullu esinelikust välja jäänud Viljandi HC. Teise vooru tippmängus alistas HC Tallinn tiitlikaitsja Põlva Serviti 27:22 (11:12). HC Kehra/Horizon Pulp&Paper oli 27:19 (12:11) üle SK Tapast ning Viljandi HC kindlalt 27:14 (16:5) Aruküla/Audentesest.