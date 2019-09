Cretu lahkumine saab ametlikuks homme

Lahkumise jutud tõi avalikkuse ette koondise kapten Kert Toobal. «Eks see oli ennegi teada. Kes teda vähegi tunnevad, teadsid, et see on tema viimane mäng. Kõik märgid näitavad seda. Ta pole meeskonna ees seda selgelt väljendanud, aga julgen väita, et see oli tema viimane mäng,» sõnas 40-aastane Toobal.