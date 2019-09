Müürsepa «Dream Teamis» uskumatu tähtede paraad

26. septembril Saku Suurhallis toimuval mängul vägeva Tallinna Kalevi vastu on Müürsepa edurivis mehed, kes on teinud tegusid nii NBA-s, Euroliigas kui ka olümpiamängudel.

Müürsepp on meeskonna komplekteerinud oma headest sõpradest ja võitluskaaslastest, kellega pika karjääri jooksul on palju koos mängitud. Kuid seejuures täitub ka üks ammune unistus – nimelt Tiit Sokuga pole ta veel siiani koos pallinud. Müürsepa aukartust äratav sats on järgmine: