Hamilton ei ole Verstappenitele eeskujuks

Max Verstappenil on käsil võimas hooaeg. Enne eelseisva nädalavahetuse Singapuri GP-d hoiab 21-aastane hollandlane üldarvestuses kolmandat kohta. Vaatamata sellele, et Verstappen edestab mõlemat Ferrari sõitjat, jääb ta 99 punktiga Hamiltonist maha, britil on koos 284 punkti ning ta on teel kuuenda maailmameistri tiitli suunas.