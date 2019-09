Kangert ja Taaramäe sõidavad maanterattasõidu MMile

«MM-i meeskond on kokku pandud väga kaalutletult ja eelkõige konkreetset rada silmas pidades, mis on üles-alla nii eraldistardis kui grupisõidus. Usun, et eraldistardis on juunioride vanuseklassis Top 15, eriti hea õnne korral ka Top 10 reaalne. Grupisõidus nagu ikka, võib kõike juhtuda, meeste eliitklassi rada on sel aastal eriti pikk ja raske. Samas poisid peaksid valmis olema ja ettevalmistus on läinud hästi,» kommenteeris Kirsipuu ootuseid suurvõistluseks.