Tehisintellekt murrab Eesti ja Läti korvpalliliiga mängudele

«Eesti Korvpalliliit ja Levira on teinud investeeringu tulevikku - kasvab ülekannete arv ja pilti jõuavad ka madalamate liigade mängud, mis võivad pakkuda võrdväärset intriigi kõrgliigaga. Meie jaoks on oluline, et tehisintellektiga kaamerate abil suureneb funktsionaalsus treeneritele mõeldud programmi näol, mis loob ka klubide jaoks täiendavaid võimalusi,» kommenteeris Eesti Korvpalliliidu peasekretär Keio Kuhi.