Hanno Pevkur: uue peatreeneri kavatseme tuua samuti välismaalt

Nagu täna teada saime, ei tulnud Cretu lahkumine alaliidule värske pommuudisena. Kui palju olete jõudnud mõelda tema mantlipärijale?

Mõned mõtted ikka on, tutvustan neid 4. oktoobril juhatuse koosolekul. Seni me kellegagi loomulikult rääkinud ei ole. Seal saame edasise tegevusplaani paika panna. Kellega rääkida, kuidas rääkida, mis stiili esindajat otsime ja muud säärased küsimused. Kas me otsime Itaalia koolkonna treenerit nagu Gianni või vajame uut käekirja? Peame tegema põhimõttelised valikud ja siis saame asuda konkreetsete nimede juurde.

Aga võtate suuna selgelt välistreeneri poole?

Jah, seda küll. Kui soovime teha järgmist sammu, on meil tänasel päeval kindlasti vaja välistreenerit.

Kas peate pigem silmas pikemat projekti või sildtreenerit kuni koduse 2021. aasta EMini?

Sõltub variantidest, mis reaalselt lauale tulevad. Esimene eesmärk on loomulikult kodune EM-finaalturniir. Aga nagu Gianni tuli siia laiema visiooniga – et arendada ka noormängijaid -, peab ka uue treeneri ülesanne olema hoolitseda selle eest, et meie pink oleks pikem ja paksem.

Ega ebaõnnestumine äsja Hollandis uue treeneri värbamist keerukamaks muutnud?

Ei, grammi eestki mitte. Eesti koondis on väga atraktiivne. Tipptreenerid suhtlevad omavahel ja maailmas ei ole liiga palju neid, kes saavad öelda, et on rahvuskoondise peatreenerid. See on auasi.

Kas juhatus soovib, et Andrei Ojamets jätkaks naiste koondise peatreenerina või vaatate ringi?