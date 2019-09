Citroen kaalub Walesi ralliks põhjalikku arendust

Citroen on testitavaid uuendusi arendanud juba tükk aega. Lisaks vedrustusele on tehtud tööd ka auto alusraami ja diferentsiaaliga. Esialgu taheti uuendustega välja tulla Soome ralliks.

Kas uuendused ka kasutusele võetakse, sõltub puhtalt sõitjatest. «Uuendused on seotud vedrustuse, auto alusraami ja diferentsiaaliga. Kui nendest uuendustest on Walesi ralliks kasu, siis võtame need ka kasutusele,» rääkis meeskonna pealik Pierre Budar.

Uuendused peaksid teoorias parandama Citroeni veojõudu ja haarduvust. «Kui me uuendused käiku võtame, on tegu üsna suure sammuga. Need osad on värske homologeeringuga,» jätkas Budar.