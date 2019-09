Robert Kubica lahkub Williamsist ja võib-olla ka koguni F1-sarjast

Kubica tegi tänavu märkimisväärse tagasituleku, kui pärast kaheksa aasta tagust elu muutvat ralli õnnetust, ta taas F1-s kihutas. Nüüd on, aga võimalus, et tal ei ole järgmiseks hooajaks üheski meeskonnas sõitjakohta.

2011. aastal juhtus Kubicaga jõhker õnnetus autorallil, mille järel on tema parem käsi siiani vigastatud ja osaliselt liikumatu. Pärast väga pikka taastusravi uskus mees 2017. aastal, et ta suudab naasta F1 ja ta tegigi seda.

Teda kiitis ka Lewis Hamilton, kellega nad on vastamisi sõitnud juba 1998. aastast. «Robert on üks andekamaid sõidumehi, kellega olen vastamisi olnud, aga mis on veelgi võimsam, et ta oma sihikindlusega jätkas teekonda tagasi F1. Olgugi, et tulemused pole olnud head, siis ta on teinud suurepärase aasta,» jätkasas valitsev maailmameister poolaka suunas kiidusõnu.