Vägevad numbrid: Ronaldo on sponsorlepingutega oma turuväärtuse lakke tõstnud

Juuli seisuga on Ronaldo vara väärtuseks hinnatud 410 miljonit eurot. Eelmisel aastal teenis ta samuti vägevad 83 miljonit eurot.

Väga suure osa sellest moodustavad erinevad sponsorlepingud. Näiteks Ronaldo on üks kolmest sportlasest, kellega on spordirõivaste tootja Nike sõlminud eluaegse kontrahti. Nikega tehing on väärt 1 miljard dollarit, kuid ta teenib sealt hetkel vaid 12 miljonit aastas ehk enamik hakkab tal sealt sisse tulema alles peale karjääri lõpetamist.