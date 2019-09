Peatselt töötu F1 piloot: meie maailmas pole kunagi midagi kindlat

Kuid sakslane tunnistas, et Verstappeni vastu sama autoga võib raskeks minna. «See on muidugi kõva väljakutse, sest Max on tõeline tapja ja üks kiirematest sõitjatest.»

«Loomulikult oli Haas minu jaoks variant. Ma pidasime läbirääkimisi, see pole mingi saladus. Kuid jah, me ei jõudnud kokkuleppele,» rääkis Hülkenberg.

«Hetkel pole midagi selget. Tundub, et järgmine hooaeg pole enam minu kätes. Kõige tähtsam on alles jäänud etappidel hästi sõita. Ma usun, et mul on veel reaalne võimalus, kuid mängus nimega F1 ei saa sa kunagi milleski kindel olla,» lisas 32-aastane sakslane.