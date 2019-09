Ameerika jalgpallur eputas ülikalli kellaga

Cleveland Browns võitis ööl vastu teisipäeva New York Jetsin 23:3. Kuid isegi rohkem mängu lõppskoor, hämmastas publikut Clevelandi mängumees Odell Beckham, kelle randmel ilutses soojenduse ajal ligi kaks miljonit dollarit maksev Richard Mille`i RM56-01.

Kallis ajanäitaja ja sportlane on käivad aeg-ajalt ikka kokku. Näiteks tennisetähtedel Rafael Nadalil on olnud käel Richard Mille`i RM27-02, mille väärtuseks on 725 000 dollarit ja Serena Williamsil Audemars Piguet Diamond Outrage (1,25 miljonit dollarit).