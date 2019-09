Hamilton: Kubica on läbi aegade üks talendikamaid sõitjaid

Kuu enne 2011. aasta vormelihooaja algust sattus Kubica autoõnnetusse, millest ta pääses napilt eluga. Kubica võttis oma lõbuks osa Ronde di Andora rallist. Rallil juhtunud õnnetuses tuli tal parem käsi peaaegu küljest ära.

6. veebruar 2011. Kubica juhitud auto rusud. FOTO: Roberto Ruscello / AP/Scanpix

Poolakas töötas väsimatult selle kallal, et vormel1 kokpitti naasta. 2018. aastal teeniski ta koha Williamsi meeskonnas ning tegi peagi lõppeva hooaja kaasa Briti tiimi täieõigusliku piloodina.

Kubical on siiski vormis püsimisega raskusi olnud. Konkurentsivõimetu Williams, esimest hooaega F1-s võistlev tiimikaaslane, britt George Russell pole teinud tema elu kergemaks. Meeskonna ainus punkt on siiski poolaka nimel – 10. koha eest Saksmaa GP-l.

On selge, Kubica lahkub käesoleva hooaja lõppedes Williamsist.

«Kubica on üks võimekamatest sõitjatest, kellega mul on tulnud võistelda,» rääkis viiekordne maailmameister Lewis Hamilton, kes on poolakast vaid kuu aega noorem.

«Mäletan, et alustasime koos kartidel juba 1997. aastal. See on tervelt 22 aastat tagasi. Juba siis märkasin ma temas talenti.»

«Tähelepanuväärne on tema pühendumus ja tahtejõud, eriti pärast sellist õnnetust. Ei ole just palju neid inimesi, kes suudaksid sarnastest olukordadest tagasi sporti tulla,» tunnustas Hamilton. «Mul on südamest hea meel, et ta on tagasi ja ma loodan, et tema jaoks on F1-s koht ka järgmisel aastal.»

Vaatamata Hamiltoni kiidulaulule on selge, et Kubical järgmiseks hooajaks piloodikohta F1-sarjas ei ole.