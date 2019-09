FC Flora jalgpallinaiskond võib homme meistritiitli kindlustada

Tallinna FC Flora sõidab külla Saku Sportingule ning võidu korral teeniks Flora teise järjestikuse meistritiitli. Neli vooru enne hooaja lõppu on nende edu lähima jälitaja Pärnu ees 10 punkti. Liiga debütant Sporting hoiab 21 punktiga neljandat positsiooni. Saku ja Flora omavahelised mängud sel hooajal on lõppenud Tallinna klubi võitudega. Avakohtumises saadi tänu lisaminutite väravale 2:1 võit. Karikavõistluste raames alistas Flora vastased 4:0 ning juunikuus peetud liigamängus olid nende võidunumbriteks 5:0.

Sportingu peatreener Jan Harend: «Väga rasked ülesanded nõuavad tõsist eneseületust tervelt võistkonnalt, viimaste mängude valguses olen kindel, et mängijad on selleks valmis. Meie ülesanne treeneritega on leida parim võimalik lähenemisviis – soovime Florale hea lahingu anda.»

Saku naiskonna kapten Eliisabet Pedak: «Suur au on Florat võõrustada kodupubliku ees. Tuleb kindlasti väga põnev ja hea kvaliteediga mäng mõlema võistkonna poolt, kuna mõlemad tiimid on harjunud endast kõik jätma väljakule.»

Flora abitreener Magnus Rosen: «Jalgpall on masside ballett. Eesmärk on liinidevahelised pas de deux, pas de trois ning pas de guatre toimima saada. Selle najalt võib kuldne tiimiülene kallistus mängu lõppedes osutuda reaalsuseks.»