A. Le Coq Arenal avati pidulikult uus spordimeditsiinikliinik

Uues meditsiinikeskuses asuvad tööle Eesti tippspetsialistid, näiteks füsioterapeut Indrek Tustit, ortopeed Kaspar Rõivasepp, spordiarst Gunnar Männik, psühholoogiline nõustaja Virge Naeris ja paljud teised.

Eesti jalgpallikoondise arst ja kliiniku üks eestvedajatest Kaspar Rõivasepp ütles avamisel, et uue kliiniku suurim pluss on ühe katuse alla koondunud tugev meeskond.

«Meie kliinik on mõeldud kõikidele liikumist nautivatele inimestele. Kliinikus on ühe katuse alla koondunud palju väga häid spetsialiste, lisaks on meil hulk abivahendeid, millega inimesi uurida ja aidata. Enim on mul hea meel siia koondunud personali üle, aga meil on ka väga tipptasemel masinapark.» Eraldi tõi ortopeed välja kaks seadet:

Isokineetiline dünamomeeter. Aparaat, millega on võimalik hinnata patsiendi lihasjõudu. Masinat saab kasutada nii operatsioonijärgset taastumist hinnates, vigastuste ennetamisel, aga ka paljudel muudel eesmärkidel. Dünamomeeter võimaldab objektiivselt hinnata lihasjõudu, andmaks kindluse, et inimene on valmis naasma sportliku tegevuse juurde. Varem oli selline seade kasutuses ainult teadusuuringute tarbeks Tallinna Ülikoolis.

AlterG antigravitatsiooni liikumisrada. Seade, mis vähendab alajäsemetele mõjuvat gravitatsiooni. Vähendatud kehakaaluga on võimalik jätkata jooksmist ka siis, kui tavaoludes see vigastuse tõttu vastunäidustatud on. Tallinnas oli varem selline aparaat ainult Ida-Tallinna Keskhaiglas amputatsioonijärgse taastusravi keskuses, kuhu tavainimesel oli raske ligi pääseda.

Sportomedica kliinik on ka haigekassa koostööpartner.

«Meil on koostööleping haigekassaga kahes valdkonnas. Ortopeedilised päevakirurgilised operatsioonid (teostatakse haiglas) ja ambulatoorsed vastuvõtud. Lisaks kuulub meie teenuste hulka ka haigekassa poolt rahastatav uuring kuni 19-aastastele noorsportlastele, selgitas Rõivassepp.

Uude kliinikusse on oodatud kõikide alade harrastajad, ent eriti head meelt peaks see tegema jalgpalluritele.

«Jalgpalliliit on meie koostööpartner. Kindlasti võidavad meie teenusest jalgpallurid, kellele kliinik on lähedal ja hästi kättesaadav. Oleme jalgpalliliiduga paika pannud tingimused, kuidas me tulevikus noortekoondiste mängijaid veel paremini aidata saame.»

Rõivasepp, kes olnud kauaaegne Eesti koondise arst, tundis rõõmu uue kliiniku asukoha üle. «Asukoha üle on mul eriti hea meel, sest olen eluaeg olnud jalgpalliga seotud ja nüüd on mu tööruumid siinsamas Lillekülas.»