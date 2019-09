Eesti kurlingupaar alistas norralastest olümpiamedalistid

Marie Turmann tunnistas mängu lõppedes, et kuigi ärevus oli väga suur õnnestusid visked hästi. «Hooaja esimene mäng paneb suure tooni ka ülejäänud hooajale ning võiduga on alati tore alustada. Meile tõi edu väga hea tiimitöö ning ka meie visete sooritus oli väga heal tasemel, eriti hooaja alguse kohta. Panime vastased pinge alla ja sooritasime vajalikud visked,» kommenteeris Turmann pressiteates.