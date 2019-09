Iluvõimlemise naiskond jäi MMil olümpiapiletita

«Pallikava hinne jääb hinge, sest tegelikult olime väärt märksa kõrgemat punktisummat,» sõnas naiskonna peatreener Natalja Bestšastnaja. Eesti andis kavaraskuse hinde ülevaatamise sisse ka protesti, kuid seda ei rahuldatud. «Lisaks on lausa uskumatu, kui suure sammu on rühmakava naiskondade tase aastaga teinud – kavad on tehniliselt väga rasked, detailid on lihvitud perfektseks,» lisas Bestšastnaja. Naiskonna peatreeneri sõnu kinnitab hämmastav fakt – möödunud aasta MMil oleks Eesti tänase punktisummaga võitnud kuldmedali. «Kindlasti on oma osa mängida sellel, et järgmine aasta on olümpia-aasta, kõik võtavad viimast,» sõnas peatreener.