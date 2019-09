Vene vormeliäss jätkab Toro Rossos

Teatavasti on Toro Rosso näol tegemist Red Bulli tütartiimiga, mida Kvjat on esindanud alates eelmise aasta septembrist.

Koos Gasly lahkumisega hakkasid levima kuulujutud, et Kvjat võib saada uue võimaluse hollandlase Verstappeni kõrval, kuid sellele pani punkti Marko. «Daniil on järgmiseks hooajaks enda koha Toro Rossos kinnitanud. Gasly ja Alboni vahel jääb jagada viimane postitsioon,» sõnas 76-aastane austerlane.

Lisaks spekuleeriti, et sakslane Sebastian Vettel võib raske hooaja järel Ferrarist lahkuda ning naasta just Red Bulli. Marko vaigistas ka need jutud, öeldes, et meeskond on praegu rahul olemasolevate võistlejatega.