Blogi: Vettel tõusis boksipeatusega Singapuri GP võitjaks, Ferraridel kaksikvõit!

Enne sõitu:

Singapuri GP on F1 kalendris olnud alates aastast 2008 ja esimeseks võitjaks tõusis Renault'i rooli keeranud Fernando Alonso. Enim võite on Singapuri ööpimeduses teeninud Lewis Hamilton ja Sebastian Vettel, kes on mõlemad astunud neljal korral poodiumi kõrgeimale astmele. Konstruktorite arvestuses juhib seda edetabelit Mercedes, võidud on neil ette näidata aastatest 2014, 2016, 2017 ja 2018.

Tänavuse hooaja algus kuulus täielikult Mercedesele, kes noppisid esimesed kaheksa etapivõitu, kuid alates Austria GPst on võidurõõmu jagunud ka Red Bullidele ja Ferraridele. Viimased kaks võidusõitu ongi võitnud just Ferrari ja ainuisikuliselt Charles Leclerc, kes on tõusnud Sebastian Vetteli varjust välja ning asunud ise esisõitjaks.