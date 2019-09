Johannes Sikk tuli duatlonis Eesti meistriks

Kui mitmel varasemal aastatel on Saaremaa duatloni korraldatud Kuressaare tervisepargis ja selle läheduses, siis täna anti start Kuressaare linnastaadionil. Võistluse korraldaja spordiklubi Stamina juhi Urmo Raiendi sõnul möödub tänavu 25 aastat parvlaev Estonia hukust, mis andis mõtte duatlon tagasi tuua sinna, kus see esimest korda 1995. aastal toimus. Põhistarti tuli kohale 71 osalejat, nii palju ei ole neid varasematel aastatel olnud. Koos laste, noorte ja eakatega küündis tänane osalejate arv 167ni.

Teise ringi algul vaatas ta, et võiks proovida kriiremini sõita. «Proovisingi. Ega ma kohe ei näinud, kas ta tuli kaasa või mitte, aga kolmanda ringi algul nägin, et vahe oli juba sees,» ütles Sikk. Nii ei pidanud ta viimasele jooksuetapile minnes suurt muretsema võidu vormistamise pärast. «Minu jaoks tuli võit kerge üllatusena, sest varem ei ole ma Henryle suurt vastu saanud, võib-olla viis aastat tagasi Saaremaal õnnestus.»

«Noored tulevad peale ega midagi teha ei ole. Enne võistlust juba teadsin, et esikoht on silmapiiril. Pingutasin ikka, et hea aeg saada ja treenerile head meelt valmistada. Päris tugev tuul puhus rattaetapil. Samas tagantuulega tuli isegi kasuks, sai päris hästi sõita. Kurvid on minu jaoks rasked, mida esines päris palju. Jooksus tundsin end hästi, see ala istub mulle kindlasti paremini,» lausus Kivimets.