Video: CEVi president kutsus tulihingelised Eesti vollefännid EM-finaali kaema

Rahvusvahelise võrkpalliliidu (CEV) kodulehekülg kirjutab, et kõige vingemad fännid lähevad sõna otseses mõttes kõikjale, kus rahvusesindus mängib. Isegi mängijad on üllatunud, nähes üpris ootamatutes kohtades tribüünidel tuttavaid nägusid. CEVi lehekülg toob esile eestlased Merike Meriküla ja Priit Randpõllu, kes on alati kohal.