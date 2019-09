Video: Saksamaa telekanal näitas, kuidas Keenia tippkergejõustiklastele süstitakse veredopingut

ZDFi teatel võitlevad Keenia kergejõustikujuhid sõnades küll dopingu vastu, kuid proovide tegelikke tulemusi varjatakse ning antidopinguorganisatsioon on alaliiduga mestis. Telekanali valduses on näiteks dokument, kus sportlase mänedžerile teatatakse, et tolle hoolealuse proovid on positiivsed, tehakse ühemõtteline ettepanek «asja arutada» ja teatatakse soodsa lahenduse leidmise võimalikkusest.