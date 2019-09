Foto: kaua oodatud, kaunikene - Beglarishvili sai Eesti passi

«Nüüd, kui kõik vajalikud dokumendid olemas, saame saata FIFA-sse taotluse ka tema jalgpallikodakondsuse muutmiseks. Teeme seda juba täna,» sõnas Eesti Jalgpalli Liidu avalike suhete juht Mihkel Uiboleht. «Kuna meil varasem taoline praktika puudub, ei oska ennustada, kaua see protsess aega võtab. Aga usun, et pigem saame viimase templi kiiresti kui aeglaselt - eriti võrreldes sellega, kui kaua kogu see juhtum on kestnud.»