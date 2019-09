Kontrollmängud edukalt lõpetanud Tartu ihkab jääda võidulainele

Peatreener Priit Vene ütles Tartu Ülikooli meeskonna Facebooki külje vahendusel, et hoolealused võiksid tegutseda veelgi eensekindlamalt, kuid suures plaanis jäi ta suvise ettevalmistuse ja kontrollmängudega rahule.

Eelmistel hooaegades Hispaanias pallinud tagamees Robert Valge lisas, et kontrollmänge oli palju ja saadi katsetada kõike vajalikku: «Lõpetasime hooajaeelsed mängud suhteliselt hea noodiga. Kõigil on suured lootused ning arvan, et hakkame nüüd võitma ja tegusid tegema.»