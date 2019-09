Roberts Štelmahers: esimene lahing tuleb väga raske

«Me ei ole veel päris sealmaal, kus tahaks olla. Meeskonna ehitusprotsess on käimas, tiim ei ole veel nii öelda valmis. Hetkel on kõik välismängijad väljas. Muidugi loodame, et nad on peagi rivis tagasi. Zack Smithil on käsi katki. Ja teiste välismängijate osalemine esimeses matšis Himki vastu on samuti küsimärgi all. Viimased kaks nädalat oleme pidanud läbi saama ilma suurteta. See tähendab ilma keskmängijateta. Tsentri rolli täidavad olukorra sunnil hetkel Kangur ja Kitsing, eks see teeb hooaja alguse kindlasti raskeks.»

«Eestlased Kalevis on väga professionaalsed, olen väga õnnelik, et sellised mehed on tiimis. Eks nad juba teavad ka mõnda lätikeelset väljendit, kuid usun, et nad juba loevad palju välja mu näoilmest ja miimikast. See on tähtis. Nad on olnud varem meeskondades olulistes rollides, seda on muidugi raske muuta, kuid see on minu töö.»