Soomlane sõlmis NHLi klubiga megalepingu

Soomlase töötasust moodustab palk tühise osa. See on «vaid» 700 000 dollarit aastas. Suurema osa moodustab lepingu allkirjatasu, mis on 11,3 miljonit dollarit. Nn allkirjaraha on mängijale kõige kindlam viis raha kätte saada. Sest nimetatud summa on mängijale garanteeritud ka näiteks siis, kui NHLis peaks tulema mängijate streik, klubi ütleb lepingu üles, allkirjastamistasu makstakse ette nähtud tähtajal mängijale välja igal juhul.