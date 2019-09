Venelased Dohas oma lipu all ei võistle

Venelased siiski kergejõustiku MMilt pärsi eemale ei jää. Neutraalse lipu all on õigus võistleda neil Venemaa sportlastel, kes osalesid Minskis Euroopa Mängudel ning veel 30-l Venemaa kergeatleedil. IAAFi kõneisik Rune Andersen kommenteeris, et Venemaa kergejõustiku liidu IAAFI täieõigusliku liikmelisuse taastamist takistavaid tegureid on veel liiga palju ning lisas, et Venemaa pole kõiki kokkulepitud tingimusi täitnud.