Taavi Libe nimetas kergejõustiklase, kes võib hõivata Usain Bolti trooni

Alates septembrist TV3-s uut saadet juhtiv endine Vikerraadio hommikuprogrammi juht Libe rääkis Kuku raadio saates Spordireporter ootustest reedel Dohas algava kergejõustiku MMi eel.

Lisaks 100 ja 200 m jooksule jälgib kauane kergejõustikuhuviline Libe erilise pilguga 400 m tõkkejooksu. «Usun, et tänavu erutab see ala kogu maailma, mitte ainult teatud riike. Kui ikka kaks noort meest – üks must, teine valge – hakkavad ründama maailmarekordit, siis on tegemist päris märkimisväärse faktiga. Julgen seda pidada koguni terve MMi keskseks huviobjektiks,» tõstis Libe esile norralase Karsten Warholmi ja ameeriklase Rai Benjamini eeldatavat duelli.

Viimasel kümnendil on eranditult kõigil kergejõustiku suurvõistlustel pilgupüüdja number üks olnud Usain Bolt. Kas ja kes võiks Jamaika sprinteri puudumisel täita tema koha?

«Kui Warholm suudab joosta maailmarekordi, võiks tema oma väga vaba oleku ja mängulise esinejamaneeriga see asendaja olla. Aga samas on muidugi fakt, et sellist kergejõustiku vedajat nagu Bolt praegu ei ole. See eeldaks ikkagi, et keegi nihutaks inimvõimete piire ja teeks seda vaatemängulisel alal,» mõtiskles Libe. «Kui Kevin Mayer kogub kümnevõistluses 9200 punkti, siis temast sellist vedajat ei saaks. Kümnevõistlus on ikkagi niivõrd nišiala.»

Karsten Warholm ja Rasmus Mägi mullusel EMil Berliinis. FOTO: LIIS TREIMANN / EESTI MEEDIA/SCANPIX BALTICS

Jõudes sealt Eesti kümnevõistlejate võimaluste juurde, uskus Libe, et võistluskavas tehtud muutus – kümnevõistlus peetakse mõlemal päeval õhtupoolses programmis – on meie meestele sobilik. «Maicel Uibo on USA-s harjunud võistlema õhtuti. Usun, et see on kasulik ka Janek Õiglasele. Eeldan tegelikult, et alade kokkusurumine mõjub kümnevõistluse tulemustele tervikuna positiivselt.»

Meie suurima lootuse Magnus Kirdi kohta lausus Libe: «Muidugi loodame kõik kuldmedalit. Ta võibki selle võtta, aga jääda täiesti vabalt ka viiendaks või kuuendaks. Usun siiski, et tänavu näidatud stabiilsus medali talle siiski toob.»

«Teistel Eesti sportlastel oleks 12 parema sekka mahtumine kordaminek. Rasmus Mägi puhul võrduks pääs poolfinaali õnnestumisega, finaalikohast pole tänavu mõtet rääkida. Eesti naiste kergejõustik ei ole küll surnud, aga arengus selgelt toppama jäänud,» kõlasid Libe hinnangud.

Lõpetuseks vastas Libe küsimusele: mitu protsenti Dohas välja jagatavatest medalitest on kümne aasta pärast leidnud uue omaniku?