Hamilton pelgab, et Mercedesel pole Ferrari kiirusele midagi vastu panna

MMi kokkuvõttes on Hamiltoni seis aga endiselt turvaline: ta edestab Mercedese tiimikaaslast Valtteri Bottast 65 punktiga. Leclerc jääb Hamiltonist juba 96 ja Vettel 102 punkti kaugusele. Pidamata on kuus etappi.

Kui hooaja hakul näitasid Ferrarid võitlusvõimekust üksnes kiiretel radadel, siis nüüd on Itaalia punanooled väledad ja vastupidavad kõikjal. Mõnigi spets eeldas, et Ferraril läheb Singapuris samamoodi nagu Ungaris - kus kaotati Hamiltonile minutiga -, kuid eksis rängalt.

«Ferrari alistamine saab kuni hooaja lõpuni olema keeruline, sest nende auto toimib ühtviisi hästi igasugustes tingimustes. Sirgetel on nad eriti kiired. Me ei suuda sellele praegu millegagi vastata,» lausus Hamilton BBC vahendusel.

«Olen kindel, et ka meil tehakse vajalikud muudatused,» viitas tiitlikaitsja Ferrari Singapuri-eelsetele uuendustele. «Mis ja millal, seda ei oska ma täpsemalt ütelda. Aga tean, et järgmised võistlused kujunevad samuti rasketeks.»

Hooaja esimesest kümnest jõuproovist võitis Hamilton koguni seitse, viimasest viiest aga vaid ühe. «Meiega ei ole midagi juhtunud. Lihtsalt võitlus on muutunud pingelisemaks.»

Sel nädalalõpul kihutatakse Sotšis Venemaa GP. «Jah, meil on Ferraridega vahe sees, aga see võib ka kergelt sulada. Peame roppumoodi tööd tegema. Oleme suutelised selle auto ja meeskonna potentsiaali paremini kasutama. Me ei ole veel midagi võitnud,» kuulutas viiekordne maailmameister.