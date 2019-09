Talendid koju: aastaid välismaal leiba teeninud treener naaseb kodumaale

«Viis aastat on mööda maailma ringi seigeldud, nüüd on aeg tagasi tulla. Rääkisime Tartu klubiga Eestisse naasmise plaanist suvel, mil koondisega Tartus laagris olime. Välismaalt tuli hulk pakkumisi, aga otsust langetades ei lähtunud ma seekord tasemest või millestki muust, vaid kodumaale naasmise soovist,» tunnistas Rikberg.

Rikbergi sõnul on Tartu meeskonna uue hooaja eesmärgiks vähemalt korra kuldmedalid kaela saada. « Üks tiitel on meil eesmärgiks kindlasti, teine ja kolmas oleks juba boonuseks. Selge on see, et Eestis ainult tiitleid loetaksegi, rõhutas Rikberg.