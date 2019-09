Valitsus toetab Team Estoniat täiendavalt 2 miljoni euroga

Team Estonia eesmärk on toetada medalite võitmist olümpiamängudelt, tõsta tippspordi kaudu Eesti tuntust ning tagada, et Eesti on rahvusvahelisel tasemel tulemuslikult esindatud.

«Osalemine ja edu suurvõistlustel hoiab Eesti sporti maailmakaardil, toob Eesti riigile ja rahvale tuntust ning mõjub hästi ka meie kehalisele aktiivsusele. Teiste riikide ja ka meie Team Estonia esimese aasta kogemus näitab, et tippsportlaste koondamine ühise katussüsteemi alla, mis tagab neile kõik vajalikud tingimused, on edukas. Seega on loomulik, et jätkame olümpia-aastal selle rahastamist senisest suuremas mahus,» selgitas kultuuriminister Tõnis Lukas.

Team Estonia loob tippspordi süsteemi juurde kõrgetasemelise ja kestliku spordi- ja tugiteenuste süsteemi, millega vähendatakse sportimisega kaasnevaid riske ning parandab sportlaste, treenerite ja tugiteenuste pakkujate koostööd. Team Estonia põhimõte on, et mida kõrgema tasemega on sportlane, seda individuaalsemalt talle lähenetakse ning omakorda seda suurem on vajaduspõhine rahastamine. Team Estonia projekti koordineerib Eesti Olümpiakomitee.