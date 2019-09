Kõigi aegade tugevaim Ühisliiga alustab

Pole saladus, et Ühisliiga ülemise otsa klubid on tugevnenud. Ajaleht Sport-Ekspress pealkirjastas hooaja eelvaate «Algab kõigi aegade huvitavaim Ühisliiga hooaeg». Kauase valitseja Moskva CSKA ridades toimusid suvel suured ümberkorraldused, tiitlikaitsja suured konkurendid Himki ja Peterburi Zenit aga tugevnesid selgelt. Kas lõpuks ometi murrab keegi neist hooaja lõpuks armeeklubi hegemoonia? Viimati suutis seda Himki 2011. aastal. Jätkuvalt tahavad sõna sekka öelda ka Krasnodari Lokomotiv-Kuban ja Kaasani Unics.

Ent piirduda ei saa ainult NBAst saabunud mängijatega. Ühisliigasse tulid Milanos Euroliiga eelmise hooaja suurimaks korvikütiks kerkinud Mike James (CSKA), senised Müncheni Bayerni liidrid Stefan Jovic ja Devin Booker (Himki), Madridi Reali legendaarne tsenter, mehhiklane Gustavo Ayom (Zenit), lätlasest snaiper Janis Strelnieks (CSKA), Prantsusmaa koondisega MM-pronksi võitnud Andrew Albicy (Zenit), EuroCupi MVP Will Cummings (Lokomotiv-Kuban). Ja see nimekiri pole kaugeltki lõplik.

Niisiis, viis tippu on jätkuvalt kõvad või ülikõvad ning võib eeldada, et nad teevad ülejäänutega vahe sisse. Järelejäänud kaheksast tiimist on pooled Venemaalt, ühe meeskonnaga on esindatud Eesti, Valgevene, Poola ja Kasahstan. Võrreldes eelmise hooajaga puudub Riia VEF.